„Aufnahmestopp“ für Potsdamer Tafel undenkbar

Die Potsdamer Tafel ist an der Kapazitätsgrenze und will künftig einen weiteren Tag in der Woche öffnen, um die Zahl der wöchentlich 1200 Kunden besser zu verteilen. Doch ein „Aufnahmestopp“ für Flüchtlinge als Kunden – wie er von der Essener Tafel ausgerufen und dann zurückgenommen wurde – ist für Leiterin Imke Eisenblätter keine Option.