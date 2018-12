Potsdam

Der Potsdamer Verein Frauenaspekte startet eine Versteigerung, um Spenden zu Gunsten obdachloser Menschen aus Potsdam und Brandenburg zu sammeln – vorrangig für Frauen und Familien. Die Vereinsmitglieder haben aus Wollspenden und vielen fertigen gespendeten Karrees Decken und Kissen gestaltet, die nun beim Internetauktionshaus Ebay versteigert werden. Fünf Kissen und eine Decke wurden so bereits veräußert. Insgesamt acht Kissen, ein Läufer, zwei Decken und ein Plaid sind über das Verkaufsportal unter der Kategorie „ Möbel & Wohnen“ aktuell zu haben.

Vorbild: Wohnboxen „Little home“

Im Herbst 2017 hörten die im Verein organisierten Frauen von der Initiative „Little Home“ und waren begeistert von der Idee. „Little Homes“, das sind kleine Wohnboxen aus Holz, gebaut von einem Kölner Verein. Sie werden bundesweit an Obdachlose verschenkt. Der Verein Frauenaspekte hat diese Idee aufgegriffen und weiterentwickelt! Seit Januar 2018 trifft sich eine Gruppe von Frauen regelmäßig in den Vereinsräumen zum Stricken und zur Gestaltung von kuscheligen Kissen, Decken und Plaids. Diese werden unter dem Motto „Decken für ein Dach“ versteigert.

Wie Helen Hils, Vorstand des Vereins, sagt, „konnten wir im Laufe des Jahres aus diesem Projekt heraus bereits Gelder an Streetworker übergeben, die sich um obdachlose Menschen in Potsdam kümmern. Das war möglich, weil zahlreiche Potsdamer und Brandenburger viele Wollspenden und fertige Karrees gespendet haben, aus denen die Stücke in Handarbeit entstanden sind.“

Fünf Kissen sind bereits versteigert worden

Fünf Kissen und eine Decke konnten die Strickerinnen und der Verein bereits zu Gunsten von Obdachlosen in Potsdam versteigern. Jetzt sind auf eBay handgefertigte Stücke eingestellt. Insgesamt acht Kissen, ein Läufer, zwei Decken und ein Plaid sind über das Verkaufsportal aktuell zu ersteigern. Es sind wunderschöne, kuschelige, sorgfältig gearbeitete Einzelstücke. Pünktlich zur Weihnachtszeit — und passend zur kalten Jahreszeit — kann jetzt jeder dazu beitragen, dass obdachlosen Menschen Unterstützung zuteil wird. Das eingenommene Geld wird auf verschiedene Weise eingesetzt, zum Beispiel für ein „Little Home“, oder auch um Notwendigkeiten wie Nahverkehrstickets oder, insbesondere für Frauen wichtig, Hygieneartikel zur Verfügung zu stellen.

Die Produkte sind bei Ebay zu finden unter den Kategorien: Möbel&Wohnen>Bettwaren,-wäsche&Matratzen>Wohn-&Kuscheldecken Möbel&Wohnen>Dekoration>Dekokissen Möbel&Wohnen>Dekoration>Sonstige

