Bornstedt

Nach derzeitigen Erkenntnissen beabsichtigte am Mittwoch ein 41-Jähriger, an der Haltestelle „ Kirschallee“ in den Bus zu steigen. Hierbei habe sich ein ihm Unbekannter an ihm vorbeigedrängelt, woraufhin der 41-Jährige seine Empörung hierüber äußerte. In der weiteren Folge kam es im Bus zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, bevor sie gemeinsam den Bus an der Haltestelle „Schneiderremise“ verließen. Hier nun wurde der 41-Jährige mehrfach von dem Unbekannten ins Gesicht geschlagen. Er erlitt hierdurch eine leichte Gesichtsverletzung. Der Täter verließ indes den Ort. Er wurde wie folgt beschrieben: Etwa 35 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, schwarz gekleidet, dunkle Haut, vermutlich afrikanisch. Wer Hinweise hat, rufe bitte unter der 0331/5 50 80 an.

Von MAZonline