Ausraster beim Arzt: Potsdamer flippt aus

Potsdam. Ein 27-jähriger Potsdamer hatte am Freitagmorgen einen Arzt in der Saarmunder Straße in der Waldstadt besucht, der ihn schon seit längerer Zeit behandelt. Dieses Mal wollte er sich mit seinem Mediziner in erster Linie über ein ihm verschriebenes Medikament unterhalten. Der junge Mann war mit der Wirksamkeit der Arznei unzufrieden, so ein Polizeisprecher gegenüber MAZonline. Das Gespräch wurde immer lauter, der Ton aggressiver. Der Arzt forderte daher seinen Patienten auf, die Praxis zu verlassen.

Der 27-Jährige dachte aber gar nicht daran. Die Polizei wurde hinzugerufen. Die Beamten redeten auf den Mann ein, baten ihn, die Arztpraxis freiwillig zu verlassen. Schließlich nahmen ihn die Polizisten zur Feststellung der Personalien mit in die Polizeiinspektion Potsdam.

Dort nahm alles seinen geregelten Verlauf und nach Abschluss „der polizeilichen Maßnahmen sollte der Potsdamer ursprünglich entlassen werden“, so die Polizei. Doch der junge Mann kündigte noch auf dem Weg nach draußen an, dass er erneut in die Arztpraxis fahren werde.

Die Beamten erklärten ihm, dass dies sicher keine gute Idee wäre und er dies zu unterlassen hätte, denn der Arzt habe ihm schließlich ein Hausverbot ausgesprochen.

Der 27-Jährige war jedoch offensichtlich anderer Meinung. Er werde zum Arzt fahren, verkündete er. Da er trotz „ausführlicher Belehrung“ nicht von seinen Plänen ablassen wollte, gegenüber den Polizeibeamten sogar aggressiv wurde, reichte es den Polizisten. Der Mann kam in polizeiliches Gewahrsam.

Doch von Ruhe keine Spur. Der Mann blieb aggressiv und beruhigte sich nicht. „Er leistete gegen die ergriffenen Maßnahmen erheblichen Widerstand“, teilte die Polizei am Freitagmittag mit. Die Gegenwehr des Mannes war derart heftig, dass ein Polizist fiel und mit dem Kopf gegen eine Wand schlug.

Der Polizeibeamte musste sich daraufhin in medizinische Behandlung begeben, konnte im Anschluss seinen Dienst aber fortsetzen.

Gegen den 27-Jährigen wurde Anzeige erstattet, weiteren Ermittlungen wurden aufgenommen.

Von MAZonline