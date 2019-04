Während die SED-Führung 1989 in Moskau mit einer monumentalen Leistungsschau blühende Landschaften suggerierte, fielen daheim in der DDR die Häuser ein. In Potsdam mobilisierten Bürgerrechtler gegen drohenden Flächenabriss. Eine Ausstellung im Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte erzählt davon.