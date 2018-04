Potsdam

Ein Zeuge hat am Freitag kurz nach Mitternacht die Potsdamer Polizei informiert, weil in der Straße Am Kanal ein Pkw quer auf der Fahrbahn stand. Der Fahrer habe im Fahrzeug gesessen und offensichtlich schlafen.

Die Polizisten konnten den Fahrer wecken und stellten Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Test ergab einen Wert von 2,61 Promille.

Bekannter zieht die Schlüssel ab

Der 33-Jährige gab an, dass er im Spätkauf alkoholische Getränke konsumiert hatte. Er wollte dann mit seinem Pkw losfahren, was nicht so richtig gelang. Er sei einige Meter gefahren, doch dann sei ein Bekannter zum Fahrzeug gekommen und habe den Schlüssel gezogen, um so die Weiterfahrt zu verhindern. Der Fahrer selbst schlief kurz darauf in seinem Wagen ein.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, und sein Auto wurde von der Kreuzung geholt.

Von MAZonline