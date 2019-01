Potsdam West

Eine halbe Stunde mussten etwa 50 Passagiere am Dienstagmorgen in der Straßenbahn ausharren, nachdem ein Pkw der Marke Mini in der Geschwister-Scholl-Straße ihre Tram gerammt und beschädigt hatte.

Verkehr war zeitweilig blockiert

Gegen 8 Uhr hatte der Mini im Kreuzungsbereich zur C.-v.-Ossietzky-Straße die haltende Straßenbahn überholt. Als der Kleinwagen wieder einscherte, fuhr die Bahn los und es kam zur Kollision. Personen wurden dabei nicht verletzt, es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro, meldete die Polizei. Wegen des Unfalls kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen, auch bei den Straßenbahnen. Die beschädigte Bahn konnte nach einer halben Stunde weiter fahren.

Von MAZonline