Drewitz. Eine ungewöhnliche Verkehrskontrolle erlebten Beamte der Polizeiinspektion Potsdam in der Nacht zum Mittwoch. In der Trebbiner Straße stoppten sie gegen Mitternacht ein Auto, in dem fünf Personen saßen. Zusätzlich entdeckten die Polizisten eine junge Frau, die im Kofferraum lag. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Beamten zeigten die Fuhre als Ordnungswidrigkeit an.

Von MAZonline