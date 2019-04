Brandenburger Vorstadt

Am Montagvormittag ist in einer belebten Wohngegend der Brandenburger Vorstadt ein Auto aufgebrochen worden. In der viel befahrenen Carl-von-Ossietzky-Straße schlug jemand bei einem am Straßenrand geparkten Toyota-Kleinwagen die Fahrerscheibe ein, machte aber offenbar gar keine Beute.

Ein Anwohner entdeckte den Wagen nachmittags gegen 16 Uhr auf dem Heimweg und rief die Polizei. Die hatte bis dahin keine Meldung bekommen, obwohl das Auto in diesem Zustand mindestens schon seit 12 Uhr dort stand, als ein weiterer Anlieger es sah, aber nichts unternahm in der Annahme, das sei der Polizei schon längst bekannt. Kinder der benachbarten Gerhart-Hauptmann-Schule zeigten sich das demolierte Auto; ein Junge kam mit seiner Oma zum Tatort. Die schlug aber plötzlich die Hand vor den Mund: „Das ist ja unser Auto. Junge, hol schnell den Opa!“

Warum das Auto aufgebrochen wurde, ist unerklärlich, denn gestohlen wurde nichts. Quelle: Schüler

Wie sich herausstellte, waren die Großeltern erst am Vortag zur Betreuung ihres Enkels aus Sachsen gekommen, weil die Eltern dienstlich im Ausland sind. Am Montagmorgen hatte der Großvater das Auto der Eltern in die Werkstatt gebracht und dazu den eigenen Toyota aus dem Innenhof gefahren und gegen 9.30 Uhr am Straßenrand geparkt. Mit dem Zurückparken auf den Hof hatte er keine Eile. Als der aufgeregte Enkel ihn holte, glaubte er zunächst an einen Scherz des Jungen, doch es war bitterernst.

Das Rentnerpaar, das zu DDR-Zeiten an der Pädagogischen Hochschule Potsdam, der heutigen Universität, studiert und sich dort kennengelernt hatte, hatte den Wagen erst vor vier Wochen fabrikneu gekauft. Sie wollten das Auto auf einer längeren Strecke mal „ausfahren“; er war bis dahin nur auf Kurzstrecken in ihrer Heimat unterwegs.

Nachdem die Polizei die Personalien der Autobesitzer und des Zeugen aufgenommen hatte, durfte der Großvater den Wagen öffnen, um nachzusehen, ob etwas fehlte. Alles war an seinem Platz, sogar die Fahrzeugpapiere hinter der Beifahrer-Sonnenblende. Im Auto zurückgelassen hatten die Großeltern nichts, was von außen das Interesse des rabiaten Einbrechers hätte wecken können, der sonderbarerweise auf der Straße unterwegs gewesen sein muss, nicht auf dem Gehweg. Das Tatmotiv ist völlig rätselhaft.

Die Polizei wollte vor Ort aber nicht ausschließen, dass ein Anhänger oder ein Transporter mit seiner Ladefläche an die Scheibe gestoßen sein könnte, womöglich bei einem Ausweich- oder Wendemanöver. Zeugen des Ereignisses hatten sich ja keine gemeldet an diesem Tage.

Die Besucher aus Sachsen versuchen nun, bei Toyota in Potsdam eine neue Scheibe einsetzen zu lassen, um am Wochenende wieder in die Heimat zurückkehren und dort den Versicherungsfall klären zu können. „Wir waren schon so oft hier“, sagte der Großvater der MAZ: „Noch nie ist was passiert; wir haben aber bislang auch immer auf dem Hof geparkt. Einmal parke ich an der Straße, und dann das. Hier kann vielleicht jemand keine Sachsen leiden.“

Von Rainer Schüler