Autofahrer steigt aus Wagen und verprügelt Fußgänger

Potsdam. Nach dem Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einem Autofahrer kam es zu einer handfesten Rangelei. Der Wagen befuhr kurzzeitig einen Fußgängerbereich, dabei kam es zum Zusammenstoß, bei dem sich der Fußgänger leicht verletzte. Anschließend stieg der Autofahrer aus und attackierte das Opfer mit mehreren Schlägen.

Das Opfer erlitt einen Cut an der Stirn. Daraufhin verließ der Autofahrer den Tatort, der 56-Jährige konnte jedoch durch Polizeibeamte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, da von einer charakterlichen Untauglichkeit zur Teilnahme am Straßenverkehr auszugehen ist. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Von MAZonline