Waldstadt

Zwei Mal wurden am Wochenende Autos in der Waldstadt aufgebrochen. In der neuen Waldstadt traf es am Freitagabend zwischen 18.45 und 19 Uhr einen Kia, bei dem die vordere linke Seitenscheibe eingeschlagen wurde. Es wurde eine Geldbörse mit Bargeld und EC- Karten entwendet.

In der alten Waldstadt brachen Unbekannte in der Nacht einen Toyota auf und nahmen ein Navigationsgerät mit; die Tat fiel am Samstag gegen 10 Uhr auf. Die Kriminaltechnik kam zum Einsatz. Ihre Ermittlungen laufen noch.

Von Rainer Schüler