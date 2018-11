Schlaatz

Das Ende August von der Arbeiterwohlfahrt (Awo) eröffnete Büro Kinderarmut wird zum Büro Kindermut. „Wir wollen den Namen ins Positive drehen“, sagt die Vorsitzende des Awo-Bezirksverbands Angela Schweers. „Ich bin zwar dafür, die Dinge klar zu benennen – aber wir sind von mehreren Seiten gebeten worden, noch einmal über den Namen nachzudenken.“

Die Anregung kam unter anderem von der Aktion Mensch, die der Awo in diesen Tagen Fördermittel für das Büro auf drei Jahre zugesichert hat. Mit dem Geld sind aber längst nicht alle geplanten Projekte zu finanzieren, so Angela Schweers: „Deshalb sind wir weiter auf der Suche nach Partnern und Sponsoren.“

Die ersten Partner sind schon aktiv

Einige Helfer sind bereits gefunden. So unterstützt die Nikolaikirche das Büro für Kindermut, indem Kantor Björn O. Wiede Kinder aus sozialschwachen Familien, die meist kein Musikinstrument erlernen können, einlädt, die Orgel von St. Nikolai kennenzulernen. Auch die Potsdamer Royals und die AOK sind dabei: Sie geben Kindern die Chance, ein Jahr lang kostenfrei American Football zu trainieren – inklusive Ausrüstung. Wer den Kurs durchhält, dem spendiert der Verein auch die Fahrt ins Sommercamp.

Wenig Geld für Bildung, für gesundes Essen, für Hobbys und Ausflüge: In Potsdam leben rund 3500 Kinder in Hartz-IV-Hausalten. „Die Zahl der Familien, die nicht über die Runden kommen, ist aber viel höher“, sagt Franziska Löffler, die Leiterin des Büros für Kindermut. Kinder von Alleinerziehenden, von Eltern mit Vollzeitjob aber geringem Einkommen und von Aufstockern fallen durch das Raster des Sozialstaats und wachsen dennoch oft in Armut auf. „Dieser Graubereich ist sehr groß und nur schwer zu erfassen“, so Franziska Löffler.

Drewitz, Stern, Waldstadt, Schlaatz: Demnächst starten viele Angebote

Für das Büro Kindermut sei daher wichtig, Kontakte zu den Familien in schwierigen Lebenslagen zu knüpfen, Beziehungen und Vertrauen aufzubauen. „Eine gute Gelegenheit dafür ist zum Beispiel das kostenfreie Stadtteilfrühstück, das wir jeden Mittwoch und Freitag im Begegnungszentrum Oskar in Drewitz anbieten“, so Franziska Löffler. Demnächst soll so ein Frühstück auch in der Kita Abenteuerland in der Waldstadt und in der Schatztruhe im Schlaatz stattfinden. Familien können sich zudem zu verschiedenen Themen und an verschiedenen Standorten beraten lassen: etwa direkt im Büro Kindermut in der Kita Kinderland im Schlaatz, im Eltern-Kind-Zentrum in der Röhrenstraße am Stern sowie in den Grundschulen Am Pappelhain und Am Priesterweg. Weitere Infos gibt’s unter: 0331/60097916.

Von Nadine Fabian