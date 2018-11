Michendorf

Am Montagabend , 26. November, wird die Ausfahrt Michendorf-Süd (Potsdam-Mittelmark) zwischen 18 und 24 Uhr gesperrt.

Verkehr aus Potsdam betroffen

Der aus Richtung Dreieck Potsdam kommende Verkehr kann in dieser Zeit nicht an der Ausfahrt Michendorf in Richtung B2 abfahren.

Die stationäre Ampelanlage an der Kreuzung B2/südliche Rampe der Anschlussstelle Michendorf wird fertiggestellt.

Verkehr in Richtung Dreieck Potsdam nicht betroffen

Der Verkehr in Fahrtrichtung Dreieck Potsdam sowie der an der Ausfahrt Michendorf-Süd auffahrende Verkehr sind von der Sperrung nicht betroffen.

