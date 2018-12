Babelsberg

Der Bund für Umwelt und Naturschutz ( BUND) fordert den Erhalt des Babelsberger Waldes an der Rudolf-Breitscheid-Straße. Vor der Sitzung der Potsdamer Stadtverordneten am 5. Dezember erinnert die Organisation an die Selbstverpflichtung der Stadt zum Klimaschutz und zur Biodiversität. Das Waldstück soll – mit vielen anderen Flächen – auf seine Eignung geprüft werden, zur Sportfläche umgenutzt zu werden.

„Zu allererst ist der Wald prägend für den Stadtteil. Sollte der Wald verschwinden, ist Babelsberg nicht mehr das, was es einmal war“, sagt Jan Wendt, Potsdamer BUND-Vorsitzender. Das Waldstück zeichne sich durch eine große Baum- und Tiervielfalt aus. „Es wäre widersinnig einen Wald, der reich an Eichen, Buchen, Ahorn und Birken sowie dem ökologisch höchst wertvollem Totholz ist, zu beseitigen“, so Wendt weiter.

Von MAZonline