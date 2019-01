Babelsberg

Die Tochter der Geschädigten schreckte am späten Dienstagnachmittag auf, als ihre Zimmertür von einem Unbekannten geöffnet wurde. Der verließ offenbar gerade das Haus. Die Tochter legte sich wieder hin, da sie dachte, es handle sich um Handwerker, die in dem Haus in der Rudolf-Breitscheid-Straße tätig sind.

Das war aber offenbar nicht der Fall. Die Polizei entdeckte Werkzeugspuren am Kellerfenster gefunden. Sie nimmt an, dass die unbekannte Person so ins Haus gelangte. Angaben zu möglichen Diebesgut liegen noch nicht vor.

Von MAZonline