Potsdam Potsdam - „Babelsberg endete hinter der Bahn“ Am 1. April vor 80 Jahren wurde Babelsberg nach Potsdam eingemeindet. „Hiemke“-Wirt Norbert Zander gewährt zum Jahrestag im Interview mit der MAZ einen Blick in seinen Kiez.

Norbert Zander steht noch immer regelmäßig am Tresen. Die Gaststätte „Hiemke“ in der Karl-Gruhl-Straße 55 ist seit 1896 in Familienbesitz. Quelle: Svarvara Smirnova