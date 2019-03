Potsdam

Das Lachen bleibt dem Zuschauer schier im Hals stecken. Was gerade noch witzig war, wird im nächsten Moment bitterer Ernst. Genauso haben es die Macher des neuen Kinospots für Verkehrssicherheit gewollt.

Gedreht haben den schwarzhumorigen Abschreckungs-Spot zu „ Alleeunfällen“ Potsdamer Studierende der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf für das Brandenburger Verkehrsministeriums. Das Team hatte das Thema am überzeugendsten aufbereitet und wurde daher von der Jury ausgewählt, teilte das Ministerium mit.

Der Plot dahinter: Lea fährt mit ihrem Vater Stefan in einem Lastenrad eine mystisch im Nebel liegende Brandenburger Allee, genauer die Hammer Chaussee in der Schorfheide, entlang. Sie interessiert sich brennend für Biber. Im vorderen Teil des Lastenrads sitzend liest sie aus ihrem Buch vor – und fragt, bei jedem verletztem Baum, den sie passieren: „War das ein Biber.“

Schwarzer Humor

„Nein“, antwortet Vater Stefan. Es folgt eine Rückblende. Zu sehen ist, ein Geschäftsmann, der während der Fahrt am Steuer eingedöst ist und verunglückt. Die Szenen sind natürlich alle fiktiv. Nächster Baum, nächste Frage. „War das ein Biber“, fragt Lea wieder. Dieses Mal sieht man ein paar Frauen mit einer Sektflasche in einem Cabrio grölend, lachend – und trinkend. Die Scherpe, die eben noch um den Hals der Frau hing, prangt nun wie zur Mahnung an dem Baum.

An dem dritten und letzten Baum bleiben Lea und ihr Vater stehen. „Das war ein Biber“, sagt Vater Stefan zu Lea. „Cool!“, sagt Lea. „Nein, uncool“, entgegnet Stefan. Von einem auf den anderen Augenblick ändert sich die Musik, die Stimmung – die Pointe sitzt. Zu sehen ist ein Kreuz an einem Baum, darauf steht „Darvid Biber“.

Häufige Ursachen für Unfälle an Alleen

Gerade 18 Jahre alt ist er geworden. Die Zuschauer sehen jenen verhängnisvollen Abend: Darvid, wie er im Auto seines Vaters auf einer Allee entlang fährt und sich dabei mit dem Smartphone filmt. Die rechte Hand ausgestreckt, hält er das Teil in die Höhe und redet mit seiner Online-Gemeinschaft in den sozialen Netzwerken. „Heute zeige ich euch, was das Ding unter der Haube hat“, sagt der 18-jährige Teenager noch und grinst in die Kamera. Dann drückt er aufs Gaspedal.

Die Idee zu dem Spot sei durch das Thema der Ausschreibung „ Alleeunfälle“ inspiriert gewesen, erklärt Drehbuchautorin Beke Rienitz. „Ich habe gedacht, da kann man doch sicher etwas mit Bibern machen und damit es nicht so kompliziert wird, mit lebendigen Bibern zu drehen, kam schnell die Idee von Lea und ihrem Vater.“

„Lieber sicher. Lieber leben“

Bereits seit 20 Jahren setzt sich das Brandenburger Verkehrsministerium mit der Kampagne „Lieber sicher. Lieber leben“ für mehr Sicherheit auf den Straßen Brandenburgs ein. „Wir haben viele Schwerpunkte für Unfälle zusammengenommen: Sekundenschlaf, Ablenkung durch digitale Geräte und Alkohol am Steuer“, erklärt Regisseur Maximilian Conway.

Schon bald in Brandenburger Kinos

Zur Auswahljury gehörten Vertreterinnen und Vertreter des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung, der Filmuniversität und der Fundación Mapfre, die als Sponsor für die Kinoschaltung des Spots gewonnen werden konnte.

Der Filmbeitrag wird in Kürze in ausgewählten Brandenburger Kinos vor dem Hauptfilm gezeigt. Ab Dienstag ist er auch schon online unter auf dem neuen Internetauftritt der Verkehrssicherheitskampagne und auf deren Facebook-Auftritt zu finden.

Von Anne Knappe