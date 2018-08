Kartzow

In der Ortslage Kartzow am Nordrand von Potsdam ist die Stadt am Mittwoch knapp einem Großbrand entronnen. Links und rechts einer Bahnlinie hatten nach Auskunft der Feuerwehr rund 2500 Quadratmeter Böschung Feuer gefangen, nachdem ein aus Berlin kommender Zug heftig gebremst hatte. Der Funkenflug aus den Bremsen löste im staubtrockenen Gras des Bahndammes das Feuer aus. Es ist inzwischen aber unter Kontrolle.

Von Rainer Schüler