Zugverkehr zwischen Potsdam und Berlin wieder planmäßig

Potsdam, Berlin. Wegen einer Signalstörung, die bereits seit Freitag anhält, konnte Potsdam von etlichen Zügen nicht angefahren werden.

So langsam normalisiert sich die Situation wieder. Wie die Bahn am Montagnachmittag mitteilte, verkehren die Regionalzüge der Linien RE 1 und RE 7 in beiden Richtungen wieder normal.

Weiterhin fallen jedoch die Züge der RB 21/22 zwischen Potsdam Hbf und Berlin Friedrichstraße aus.

Die Bahn empfiehlt, als Ersatz die Züge der RE-Linie 1 zu nutzen.

Die Bahn informiert

Weitere Informationen gibt es auf den verschiedenen Kanälen der Bahn und im DB Navigator.

> Aktuelle Info im Internet oder beim Kundendialog DB Regio Nordost unter Tel. 0331 235-6881 und 0385 750-2405 (Mo bis Fr 6-20 Uhr).

Von MAZonline