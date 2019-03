Potsdam Wohnen - Baulandmodell: Verschärfung begrüßt Bauausschuss diskutiert über die stärkere Abschöpfung von Investorenrendite bei steigenden Bodenpreisen. Eine der Empfehlungen der Verwaltung wird sofort umgesetzt und bringt Millionen. Die andere Maßnahme soll bis zum Herbst diskutiert werden.

90 Eigenheimen entstanden bis 2017 am Nuthewinkel nahe des Horstwegs. Der Bauträger musste sich an den Kosten beteiligen, die durch den erhöhten Bedarf an Kita- und Hortplätzen entstanden. Quelle: Gartenschläger