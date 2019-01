Potsdam

Fast die Hälfte aller Deutschen hat sich 2018 vorgenommen, einen Weihnachtsbaum aufzustellen – und zwar keinen faltbaren Plastikbaum, sondern einen echten. Das sind bei 95.000 Haushalten gut 48 .000 Bäume allein in Potsdam, die man nicht mal eben in einer Kiste zurück in den Keller tragen kann. Ein schwedisches Möbelhaus hat vor zwei Jahren in einer Werbung vorgemacht, wie man den alten Weihnachtsbaum los wird: Fenster auf, Baum raus. Statistisch gesehen, wäre dann wohl um den sechsten Januar herum die Chance, von einem fallenden Weihnachtsbaum erschlagen zu werden, am größten. „Aus dem Fenster werfen geht natürlich gar nicht, das bleibt der Werbung überlassen“, sagt Sebastian Kalabis vom Landesfeuerwehrverband. Fälle von herabfallenden Weihnachtstannen sind ihm aber nicht bekannt.

Die Potsdamer dürfen ihre Bäume allerdings (über das Treppenhaus) auf die Straße bringen und dort stehen lassen. Denn die Stadtentsorgung Potsdam (Step) kümmert sich bereits um die ersten ausgedienten Tannen, sofern einige Voraussetzungen erfüllt sind: Die Bäume sollten auf eine Länge von zwei Metern gesägt werden, damit es beim Einladen keine Probleme gibt. Im Normalfall ist das nur ein Schnitt durch den Stamm. Die Termine für die Abholung finden Potsdamer in einem Online-Kalender.

War früher mehr Lametta?

Die meisten Tannen fangen schnell an zu nadeln, da können einige den Baum nicht schnell genug wieder loswerden. Zeit fürs Abschmücken sollte man sich dennoch nehmen. „Manchmal sind noch Lamettastreifen an den Bäumen oder Weihnachtskugeln“, sagt Stadtwerke-Sprecher Stefan Klotz. Das sei ärgerlich, weil alles, was umweltgerecht entsorgt werden soll, „bio“ sein müsse. „Ein komplett geschmückter Baum würde am Straßenrand stehen gelassen“, sagt er.

Entsorgung: Alle Termine und Orte auf einen Blick Bislang gab es je nach Stadtteil Termine für die Weihnachtsbaumentsorgung. Ab sofort gelten für alle Straßen eigene Termine. Die Stadt Potsdamstellt einen Abholkalender im Internet bereit, wo man nach Eingabe seiner Adresse erfährt, wann die Bäume abgeholt werden. Den Abhol-Kalender finden Sie unter der Internetadresse www.tinyurl.com/Baumabholung. Die Weihnachtsbäume sollten möglichst zusammen mit den Bäumen der Nachbarn bis 6 Uhr am Abholtag, aber frühestens ab 18 Uhr des Vortages in Fahrbahnnähe zur Abholung bereitliegen.

Die Behauptung von Opa Hoppenstedt in Loriots berühmtem Weihnachts-Sketch, „Früher war mehr Lametta“, träfe aber trotzdem zu. „Seit der Wende gab es mehr Lametta, vorher war ja nicht wirklich viel Schmuck da“, sagt Stefan Klotz. Heute ist das allerdings aus der Mode gekommen. Laut einer Weihnachtsumfrage des Statistikportals Statista haben in Deutschland aber immer noch zwei von fünf Bäumen eine Lamettapracht. Die Potsdamer scheinen also beim Abschmücken einfach sehr gründlich zu sein.

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort

Pünktlichkeit ist eine Tugend, die man sich als Vorsatz für das neue Jahr nehmen kann. Und die Step gibt den Potsdamern sofort die Möglichkeit, den Vorsatz zu beweisen. Zur Abholung sollten die Bäume bis sechs Uhr am Abholtag bereit liegen. Die Step lässt den weniger pünktlichen Potsdamern die Möglichkeit, bereits am Vorabend ab 18 Uhr die Bäume „möglichst zusammen mit den Bäumen der Nachbarn auf einem Stapel“ bereitzulegen. Im letzten Jahr kamen bei der Stadtentsorgung auf diese Art immerhin rund 103 Tonnen Nadelholz zusammen, die in einem Holzrecyclingunternehmen verwertet wurden.

Alternatives Baumende

Wer seinem Baum ein spektakuläres Ende geben möchte, kann sich an die Freiwillige Feuerwehr in Werder ( Havel) wenden: Vom 10. bis 12. Januar 2019 können am Festplatz in Werder alte Weihnachtsbäume gegen einen Glühwein eingetauscht werden. Am Sonnabend, den 12. Januar, werden dann die gesammelten Bäume gemeinschaftlich verbrannt. „Um 16 Uhr soll das gigantische Feuer dann entfacht werden“, heißt es im Stadtportal Werder – Spielmannszug, DJ und Grill inklusive.

Wem der Baum zu schade zum Entsorgen ist, kann so einiges aus ihm machen. Kocht man 100 Gramm der nervigen Tannennadeln für zehn Minuten auf, können sie durch ein Sieb ins Badewasser gegeben werden und plötzlich entspannend wirken. Praktisch ist es aber auch, den Stamm zu schreddern und sie als Mulch im Garten zu verwenden. Im eigenen Kaminzimmer dagegen, kann der Baum ein letztes Mal für Gemütlichkeit sorgen.

Von Jan Russezki