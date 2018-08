Baumfällungen in Wildpark-West: Nabu klagt Gemeinde an

Potsdam Schwielowsee - Baumfällungen in Wildpark-West: Nabu klagt Gemeinde an Der Naturschutzbund hatte Widerspruch gegen die Baum-Fällungen eingereicht, jetzt wirft der Nabu der Gemeinde Untätigkeit vor und hat Klage eingereicht. Bürgermeisterin Kerstin Hoppe (CDU) weist Vorwürfe zurück.

In der Waldsiedlung in Wildpark-West wurden laut Initiative schon bis zu 560 Bäume in den letzten zwei Jahren gefällt. Quelle: Luise Fröhlich