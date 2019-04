Potsdam

An der Baustelle Am Kanal ist es am frühen Dienstagmorgen zu einem Unfall gekommen. Ein 74-jähriger Potsdamer befuhr mit seinem Citröen die Berliner Straße aus Richtung Glienicker Brücke in Richtung Alter Markt. Als er bemerkte, dass die Straße durch die Baustelle gesperrt war, wollte er wenden, indem er nach links abbog. Dabei übersah er die neben ihm fahrende Straßenbahn und stieß seitlich mit ihr zusammen.

Der Autofahrer wurde bei der Kollision verletzt und musste von Rettungssanitätern behandelt werden, die 25 Fahrgäste in der Bahn blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 15.000 Euro. Der Straßenbahnverkehr musste für 35 Minuten unterbrochen werden.

Neue Verkehrsführung ab 2. Mai

Die Staus zwischen Hauptbahnhof und Lutherplatz in Babelsberg wegen der halbseitigen Sperrung der innerstädtischen Straße Am Kanal waren schon in der vergangenen Woche heftig. Eine Umleitung ist über Behlert-, Kurfürsten-, Hebbelstraße ausgewiesen.

Ab 2. Mai erfolgt dann die Sanierung der südlichen Fahrbahndecke. Hierzu muss die Verkehrsführung gedreht werden: Die Fahrtrichtung der Landesstraße 40 wird ab Platz der Einheit über Charlottenstraße, Hebbelstraße umgeleitet.

Von MAZonline