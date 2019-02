Güterfelde

Auf jede Menge Verkehr müssen sich die Güterfelder, Schenkendorfer, Sputendorfer und Neubeerener am Wochenende einstellen. Denn dann ist die L40 dicht. Zwischen den Anschlussstellen Güterfelde und Teltow wird am Sonnabend und Sonntag in der Baustelle für eine Brücke über die Schnellstraße das Traggerüst abgebaut. Eine Umleitungsstrecke über die Ortschaften werde ausgeschildert, teilt der Landesbetrieb Straßenwesen mit.

Die Brücke über die L40 gehört zur neuen L77. Diese soll den Verkehr aus Kleinmachnow, Stahnsdorf und Teltow gebündelt zur L40 leiten, um die Orte von überregionalem Verkehr zu entlasten und Verkehrsströme in der Region besser zu verteilen.

Von Alexander Engels