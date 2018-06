Innenstadt

Die Aufregung um die Grundschule „Max Dortu“ reißt nicht ab. Nach MAZ-Informationen soll kurzfristig ein Baustopp bei den Sanierungsarbeiten im Inneren der Schule verhängt worden sein.

Risse im Gebäude

Seit April wird in der Grundschule im Auftrag des Kommunalen Immobilien Service (Kis), der für die staatliche Schule zuständig ist, saniert. Der Grund: Aufgetretene Risse im Gebäude sollen behoben werden. Gefahr geht aber offenbar keine von den Rissen aus – zu dieser Einschätzung soll ein vom Kis beauftragter Statiker gekommen sein.

Der kurzfristig anberaumte Baustopp wiederum habe nichts mit dem Gebäude zu tun, heißt es. Auslöser soll die Erkrankung des zuständigen Arbeiters gewesen sein, der bei dem vom Kis beauftragten Unternehmen angestellt ist.

Bereits zu Wochenbeginn hatte es große Aufregung um die Max-Dortu-Schule gegeben. Zwei Schüler waren am Dienstagvormittag bei einem Unfall in der Grundschule leicht verletzt worden. Wie berichtet, war ein so genanntes Oberlicht aus seiner Verankerung in ein Klassenzimmer gefallen, Splitter trafen die Kinder. Die beiden Grundschüler erlitten dadurch leichte Schnittverletzungen an den Beinen und mussten medizinisch behandelt werden.

Klassenraum gesperrt

Eine Mitteilung dazu wurde von der Stadt Potsdam erst Stunden nach dem Vorfall an die Medien geschickt. Möglicherweise hatten die Kinder Glück im Unglück. Sie hatten nicht auf den Plätzen gesessen, als das schwere Fenster herabstürzte, sie standen zu der Zeit in ihrem Klassenzimmer.

Nach dem Vorfall hatte der zuständige Bereichsleiter des Kommunalen Immobilien Service, Jürgen Schnitzler, erklärt, dass die Fenster erst im vergangenen Jahr saniert worden seien. Schnitzler kündigte eine Prüfung an, weshalb das Oberlicht herunterfallen konnte. In diesem Zusammenhang würden auch die Klassenräume mit ähnlichen Fenstern überprüft – um dann Vorkehrungen treffen zu können, damit sich ein derartiger Unfall nicht wiederholt. Der betroffene Klassenraum sei seit dem Unfall gesperrt, erklärte der Kommunale Immobilienservice am Montag.

Nachfragen zum kolportierten Baustopp an der Grundschule „Max Dortu“ wurden am Donnerstag vom Kommunalen Immobilienservice bis Redaktionsschluss nicht beantwortet.

Von Ildiko Röd