Beelitz

Was war denn in diesen Beifahrer gefahren? Ein Autofahrer, der hinter besagten Auto herfuhr, bemerkte am Freitag gegen 18.30 Uhr, dass der Beifahrer während der Fahrt auf den Fahrer einschlug.

Polizei stoppte Auto

Er informierte die Polizei, dass die Beifahrerin dem Fahrer permanent auf den Kopf und in das Gesicht geschlagen schlug. Das Auto fuhr dadurch starke Schlangenlinien.

An der Anschlussstelle Niemegk konnte der PKW durch Einsatzkräfte der Autobahnpolizei gestoppt werden. Der 62 jährige russisch-stämmige Kraftfahrer mit Wohnsitz in Deutschland wies Verletzung im Gesicht auf, bei der 37 jährigen finnisch-stämmigen Beifahrerin mit Wohnsitz in Deutschland wurde mit 1,93 Promille eine hohe Alkoholkonzentration festgestellt.

Keine Aussage über den Streit

Beide Insassen wollten sich nicht zum Grund der körperlichen Auseinandersetzung äußern. Es wurde eine Blutprobe angeordnet und ein Strafverfahren von Amts wegen eingeleitet. Die Schlägerin wurde zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam genommen.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline