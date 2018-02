Bekenntnis zu dauerhaftem Kreativ-Quartier

Am Sonnabend wurde das Ergebnis des Szenario-Workshops präsentiert. Es ging darum, ein Zielbild für die Kultur- und Kreativwirtschaft zu präsentieren. Ergebnis: Die Fläche für die Künstler und Kreativen soll sich im Vergleich zum Rechenzentrum in Zukunft sogar verdoppeln. Unklar ist aber nach wie vor, wo das sein soll. Fakt ist nur: Es wird irgendwo an der Plantage sein.