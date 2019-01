Potsdam

Seit 2004 trauen sich die Menschen und schließen im Belvedere ihren Bund fürs Leben. Möglich ist das immer in der Saison von Mai bis Oktober. 2017 ließen sich 102 Paare im Belvedere trauen, 2018 waren es 85, wie der Förderverein Pfingstberg in Potsdam e.V. am Dienstag mitteilte. Die leicht rückläufige Zahl erklärt sich unter anderem dadurch, dass Paare in der Regel Freitage und Samstage anderen Wochentagen vorziehen und diese schnell ausgebucht sind. Im Vorjahr wichen die Pärchen weniger auf einen Mittwoch aus. Dennoch gehört das Aussichtsschloss nach wie vor zu den beliebtesten Außenstellen des Standesamtes Potsdam.

Große Nachfragen für Eheschließungen gibt es fürs Maurische Kabinett. Quelle: Leo Seidel

Ein romantischer Ort wie das Schloss Belvedere zieht natürlich auch romantische Menschen und Geschichten an. So erneuerte etwa ein Ehepaar in einer freien Trauung zur Goldenen Hochzeit nach 50 Jahren noch einmal sein Eheversprechen und überraschte damit auch die geladenen Gäste – denn diese dachten, sie seien lediglich zu einer Schlossführung geladen.

Liebende überraschen einander

Zwei andere Verliebte waren unabhängig voneinander auf der Suche nach einem passenden Ort für eine Trauung und haben sich dann gegenseitig mit dem Traumort Belvedere überrascht.

Gern für die Trauung genutzt: das Belvedere in Potsdam. Quelle: Leo Seidel

Und dann gab es da noch das Paar, das nicht nur ineinander, sondern auch in das Belvedere so sehr verliebt war, dass es trotz kalter Temperaturen im März auf dem Pegasusplateau geheiratet hat. Bewölkt war der Himmel, doch pünktlich zur Trauzeremonie öffnete er sich und es schien für 30 Minuten die Sonne. Alle diese Paare haben durch diese Erlebnisse einen unvergesslichen Tag im Belvedere verbracht.

Anmeldungen für eine standesamtliche Trauung an diesem romantischen Ort sind für dieses Jahr ab sofort beim Standesamt Potsdam möglich. Auskunft zum weiteren Angebot im Belvedere, etwa zu freien Trauungen oder zu Führungen und Vermietungen für Festlichkeiten, gibt der Förderverein unter Telefon 0331/20 05 79 30, Kontakt via E-Mail unter: info@pfingstberg.de

