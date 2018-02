Belvedere auf dem Pfingstberg ist fit für den Sommer

Nauener Vorstadt. Bald geht der Trubel wieder los, im Belvedere auf dem Pfingstberg. Ab März ist es wieder jedes Wochenende geöffnet und ab April täglich. Doch bevor die Besucher kommen können, hieß am Samstag erst einmal: Frühjahrsputz. 20 Mitglieder des Fördervereins Pfingstberg haben mit angepackt und das Schloss fit für die warme Saison gemacht. Sie haben die Fenster geputzt, das Laub entfernt, die Elektroanschlüsse gewartet und die Regenrinnen von Unrat befreit.

Auch die Fenster mussten geputzt werden. Quelle: Annika Jensen

Auch der Pomonatempel wurde einer Frühjahrskur unterzogen. „Wir haben das Zeltdach heruntergenommen. Das war ganz verwittert“, sagt Vorstandsmitglied des Fördervereins, Jan Friedrich. „Da kommt ein neues drauf.“ Innerhalb von zwei Stunden waren sie fertig. „Wir sind wirklich froh, dass es so schönes Wetter ist. Es ist kalt, aber beim Arbeiten wird uns ja warm“, so Friedrich weiter. „Es war sehr gut organisiert. Jeder wusste, welche seine Aufgaben waren.“

Nicht nur für Führungen ist das Schloss nun wieder hergerichtet. Auch in diesem Jahr stehen wieder viele kulturelle Veranstaltungen auf dem Plan des Fördervereins. So gibt es vier Ausstellungen im Pomonatempel, wobei die erste mit dem Titel „Schöpfung und Verlangen – Wie Pomona vom Reiz der Symbiose überzeugt wurde“ am 31. März eröffnet. Zudem gibt es wieder jeden Sonntag von Mai bis Oktober „Kultur in der Natur“. Das sind Lesungen, Konzerte oder Märchennachmittage bei kostenlosem Eintritt. Außerdem ist in der kalten Jahreszeit Großes geplant. Nachdem der erste Weihnachtsmarkt vor drei Monaten ein Erfolg war, möchte der Förderverein einen zweiten organisieren – mit noch mehr Angebot.

Nach der Arbeit kommt das Vergnügen. Für die hungrigen Helfer gab es eine Bratwurst. Quelle: Annika Jensen

Das ausführliche Programm des Vereins gibt es unter: www.pfingstberg.de

Von Annika Jensen