Potsdam

Bei der 17. Feuerwerkersinfonie am Freitag und Samstag im Volkspark Potsdam hatte das Team „Pyrogenie“ aus Berlin nach Meinung des Publikums und der Jury das beste Konzept. Ihr Programm „Der Weg des Feuers“ honorierten etwa 6500 Besucher am Freitagabend mit Zwischenapplaus und „Ah“- und „Oh“-Rufen.

Zur Galerie Vier Teams treten bei der Feuerwerkersinfonie in Potsdam an. Den international besetzten Wettbewerb gewinnt am Ende das Team aus Berlin.

Vorjahressieger „Makalu Fireworks“ schoss sich mit „The World of Music“ auf den zweite Platz. „Der Fliegende Holländer“ der „dutch fireworks professionell“ landete auf dem dritten Platz. Vierter in der Runde wurde das belgische Team mit seinen „Emotions of Cinema“. Insgesamt kamen an beiden Tagen rund 17 000 Besucher zu den spektakulären Lichtershows am Nachthimmel.

Von Heinz Helwig