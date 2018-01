Besondere Hochzeitslocations in Potsdam

Potsdam. Auch im Jahr 2017 begingen Verliebte aus der ganzen Welt den schönsten Tag ihres Lebens auf dem Potsdamer Pfingstberg. 102 Paare heirateten im Maurischen Kabinett des Belvedere standesamtlich, drei feierten hier eine freie Trauung. „Romantisch und fantasievoll ging es dabei zu“, war vom Förderverein Pfingstberg zu erfahren.

Schon seit 2004 werden im Maurischen Kabinett im Belvedere auf dem Pfingstberg Hochzeiten zelebriert. Im Belvedere kann von Mai bis Oktober geheiratet werden, und die Nachfrage danach steigt: Ließen sich etwa 2012 noch 69 Paare in diesem Zeitraum trauen, waren es 2017 nach Angaben des Fördervereins bereits 102 standesamtliche Hochzeiten und drei freie Trauungen. Nach Aussage der Stadt Potsdam ist das Belvedere damit die beliebteste aller Außenstellen des Standesamtes, sie liegt vor der Alten Neuendorfer Kirche und dem Krongut Bornstedt.

In den Schlösser und Gärten der Schlöserstiftung lässt sich nicht nur lustwandeln. Nein, man kann dort auch ordentlich feiern. Das ist für jeden Geldbeutel etwas dabei – und auch für Menschen, die rund 2000 Freunde haben. Zur Bildergalerie

Das Belvedere hat sich mit den Jahren als exklusiver Ort in Potsdam für den schönsten Tag im Leben etabliert. Langweilig wird es dabei nie: Die Brautpaare kommen inzwischen aus vielen verschiedenen Ländern der Erde und bringen ihre ganz individuelle Ausrichtung einer Hochzeit mit auf den Pfingstberg. Besonders bunt feierten etwa in der letzten Saison Paare aus Indien und Indonesien – Kleidung und zeremonielle Ausschmückung waren ein Farbenfest für die Augen. Andere kamen in schicken Oldtimern, auf einem Tandem oder mit einer Rikscha zum Schloss – wo sie sich einst zum ersten Mal trafen und deshalb auch den Bund der Ehe an diesem Ort schließen wollten.

Eheschließungen und Hochzeitsfeiern sind von Mai bis Oktober auf dem Pfingstberg möglich. Anmeldungen für standesamtliche Trauungen in der Saison 2018 und 2019 nimmt das Standesamt Potsdam entgegen. Telefonisch erreichbar sind die Mitarbeiterinnen unter 0331/28 91 742.

Informationen zum weiteren Angebot im Belvedere, etwa freien Trauungen sowie zu Führungen und Vermietungen für Festlichkeiten gibt Kerstin Pavel vom Förderverein Pfingstberg unter 0331/20 05 79 30, E-Mail: pavel@pfingstberg.de.

Von Jürgen Stich