Potsdam. Obwohl die Temperaturen seit Tagen an und unter der Gefriergrenze liegen, sind die Eisflächen auf Seen, Tümpeln und langsam fließenden Gewässern nicht tragend. Auch die Eisschicht auf dem Heiligen See in Potsdam ist viel zu dünn, als dass man sich darauf wagen könnte. Polizei und Feuerwehr warnen weiterhin davor, sich auf Eisflächen zu begeben. Das dünne Eis birgt große Gefahren.

Von MAZonline