Betriebe buhlen um Arbeitskräfte in der Region

Jobinale in Potsdam

Der Ansturm von Jobsuchenden und Unternehmen auf der 14. Jobinale in Potsdam war groß. Dabei haben Firmen viele verschiedene Methoden, um Azubis und Arbeiter zu gewinnen. Denn es gibt mehr Jobs als Bewerber. Die Chancen standen für Arbeitssuchende also nie so gut – und trotzdem können sie Fehler machen.