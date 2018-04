Betrügerischer Glücksbote am Telefon

Polizei in Potsdam warnt vor Betrugsmasche

Es hörte sich nach einem Volltreffer an, entpuppte sich jedoch als miese Betrugsmasche. Am Dienstag bekam eine ältere Dame einen Anruf, in dem ihr ein hoher Geldgewinn versprochen wurde. Die Sache hatte nur einen Haken, aber den durchschaute die Frau schnell.