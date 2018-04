Betrug: Wenn falsche Polizisten anrufen

Potsdam. Das Telefon einer 82-Jährigen klingelt und am anderen Ende meldet sich eine mutmaßliche Polizistin. Sie berichtet der Frau, dass im Zuge einer Einbruchsserie mehrere Tatverdächtige festgenommen wurden, bei denen Informationen über die ältere Dame gefunden wurden.

Falsche Polizistin am Telefon

Anschließend versuchte die mutmaßliche Polizistin die Vermögensverhältnisse der Frau zu erfragen. Dann wurde die 82-Jährige jedoch skeptisch und beendete das Gespräch.

Und das war die richtige Entscheidung, denn bei der Anruferin handelte es sich nicht um eine Polizistin. Ein Betrugsversuch. Die Polizei rät, sich niemals auf dubiose Geldforderungen einzulassen, wer auch immer sich am Telefon melde. Bürger sollten niemals ihre finanzielle Situation am Telefon schildern, genau so wenig, wie eventuelle Geldverstecke zu verraten.

Im Zweifelsfall sollten Sie das Telefonat immer beenden und daraufhin die örtliche Polizeidienststelle anrufen. Außerdem sollten Sie niemals Geld an Personen überreichen, die Ihnen nicht persönlich bekannt sind. Das gilt auch für eventuelle Polizisten.

Von MAZonline