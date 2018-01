Kommissar Krause könnte ein Betrüger sein

Potsdam. In den letzten zwei Tagen kam es er erneut zu mehreren Betrugsversuchen. Wie die Polizei am Mittwochmittag mitteilte, erhielt eine Fahrländerin am Dienstagabend den Anruf eines angeblichen Kommissars.

Der Unbekannte gab an, seine Dienststelle in der Henning-von-Tresckow-Straße zu haben. Im Display der Frau wurde die Nummer 0331-550810 angezeigt.

Der Anrufer erzählte weiter, dass die Daten der Frau in einem Täterfahrzeug aufgefunden wurden. Weiter versuchte er, die Frau über ihre Vermögensverhältnisse auszufragen, so die Polizei. Die Angerufene hinterfragte jedoch mehrfach den Anruf – und der angebliche Kommissar legte auf.

Nicht der einzige Fall

Ein ähnliches Telefonat führte am Dienstagabend auch eine Frau in Potsdam-Eiche. Ihr Gesprächspartner hatte sich als Kriminalhauptkommissar Krause vorgestellt. Er berichtete der Frau, dass man bei einer Diebesbande ihre Adresse gefunden hätte, Auch in diesem Fall versuchte der Anrufer, Informationen zu Vermögensverhältnissen zu erlangen.

Er schlug sogar vor, dass Kollegen bei der Frau vorbeikommen würden und „sicherheitshalber Wertgegenstände und Bargeld“ abholen würden.

Die Frau durchschaute den Trick jedoch. Sie machte dem Anrufer klar, dass ihr diese Masche bekannt sei. Sie beendete das Gespräch, legte auf und informierte die Polizei.

Pech für die Betrüger

Der oder die Betrüger hatten jedoch noch nicht genug. Sie versuchten ihr Glück bei einem weiteren Potsdamer. Auch hier gab sich der Anrufer als Polizist aus. Die Geschichte ähnelte der vorherigen. Doch der Angerufene hatte den Betrugsversuch längst durchschaut. Er legte auf und rief die echte Polizei an und erstattete Anzeige.

Doch damit nicht genug. Auch in der Berliner Vorstadt wurde die Betrugsmasche versucht. Ebenfalls erfolglos.

Nach dem für sie anscheinend wenig ergiebigen Dienstag, versuchten es die Betrüger am Mittwoch erneut. Dieses Mal in Bornim. Doch auch hier durchschaute die angerufene Frau die Masche. Sie informierte die Polizei und stellte, wie alle anderen Betroffenen auch, eine Strafanzeige.

Hinweise der Polizei: So reagieren sich richtig • Lassen Sie sich niemals auf dubiose Geldforderungen ein, von wem und unter welchem Vorwand auch immer! • Lassen Sie sich am Telefon nicht ausfragen. Geben sie keine Details Ihrer familiären oder finanziellen Verhältnisse preis! • Lassen Sie sich von einem Anrufer nicht drängen und unter Druck setzen. Vereinbaren sie einen späteren Gesprächstermin, damit sie in der Zwischenzeit die Angaben z.B. durch einen Rückruf bei der örtlichen Polizei überprüfen können! • Rufen Sie die Polizei zurück. Verwenden Sie dazu die öffentlich bekannte Telefonnummer – ABER NICHT die Nummer, die die Anruferin oder der Anrufer Ihnen möglicherweise gegeben hat oder die auf dem Display angezeigt wurde! • Notieren Sie sich die eventuell auf dem Sichtfeld Ihres Telefons angezeigte Nummer des Anrufers! • Übergeben Sie kein Geld an Personen, die Ihnen nicht persönlich bekannt sind! • Haben sie bereits eine Geldübergabe vereinbart? Informieren Sie noch vor dem Übergabetermin die Polizei – Nutzen Sie dazu die Telefonnummer: 110 • Übrigens: Die Nummer der Polizeiwache in der Henning-von-Tresckow-Straße 9-13 in Potsdam lautet: 0331 5508 – 0

