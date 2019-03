Schlaatz

Die Polizei hat einen extrem alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Daihatsu-Fahrer wurde am Mittwoch gegen 10 Uhr in der Straße An der Alten Zauche am Schlaatz angehalten. Der Atemalkoholtest ergab 3,84 Promille.

Nach Durchführung einer Blutprobe und Sicherstellung der Fahrerlaubnis wurde der 57-jährige Potsdamer aus der Maßnahme entlassen.

Von MAZonline