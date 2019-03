Innenstadt

Ein Betrunkener (25) brüllte am Dienstagnachmittag auf einem Bürgersteig gegenüber dem Hauptbahnhof herum: Als Polizisten seine Identität ermitteln wollten, wehrte er sich, bespuckte die Beamten und schrie verfassungswidrige Parolen. Bei ihm wurden Drogen gefunden. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Im Revier stellte sich später bei einer Absprache mit der Staatsanwaltschaft heraus, dass gegen den Mann – ein Deutscher ohne festen Wohnsitz – noch ein Haftbefehl in anderer Sache vorliegt. Der 25-Jährige wurde daher in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Von MAZonline