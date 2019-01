Potsdam

Was wie ein einfacher Diebstahl begann, hätte ein böses Ende nehmen können: Der Ladendetektiv des Rewe-Supermarktes in der Anni-Von-Gottberg-Straße im Kirchsteigfeld beobachtete am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr einen Jugendlichen dabei, wie er Lebensmittel und Deodorant stahl. Am Ausgang des Marktes hielt der Detektiv den Dieb auf und rief die Polizei hinzu. Wie sich herausstellte, war der 17-Jährige bewaffnet – er hatte neben einem Kuhfuß noch zwei Messer und eine Softairpistole griffbereit, setzte die Waffen aber glücklicherweise nicht ein.

Die Polizisten stellten die gefährlichen Gegenstände sicher und nahmen eine Anzeige wegen Diebstahls mit Waffen auf. Während der normale Diebstahl meist keine allzu hohen Strafen nach sich zieht, kann ein Diebstahl mit Waffen zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren führen.

Von Nadine Fabian