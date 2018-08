Innenstadt

Vor fünf Jahren wurde das Bildungsforum im komplett umgebauten Gebäude der alten Stadt- und Landesbibliothek eröffnet. Christoph Hobohm, Professor für Bibliothekswissenschaft an der Fachhochschule Potsdam, hat den Umbau und die Verwandlung der Potsdamer Stadtbibliothek aus nächster Nähe miterlebt.



MAZ:

Können Sie die Potsdamer Bibliothekslandschaft beschreiben?

Christoph Hobohm: Es gibt immer wieder Forschungsprojekte dazu. Vor Jahren haben wir mit einer Studentengruppe eine Karte von Potsdam genommen und mit Fähnchen eingezeichnet, wo welche Bibliotheken sind. Wir waren ganz erstaunt, wie viele auch versteckte und gute Bibliotheken in Potsdam und Umgebung vorhanden sind. Es waren mehr als 30. Von großen, bundesweiten Einrichtungen wie der Bibliothek des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes bis zu den kleinen Bibliotheken in Gedenkstätten.

Haben Sie auch die Qualität der einzelnen Bibliotheken untersucht?

Selbstverständlich. In einem Projekt haben wir die Studenten in Berlin, Potsdam und Umgebung beispielsweise untersuchen lassen, welche Bibliotheken sich für unterschiedliche Aktivitäten besonders gut eignen: Wo kann man besonders ruhig arbeiten, wo gibt es besonders guten Kaffee, welche Bibliothek eignet sich für einen Flirt, wo gibt's die guten Bestände? Für Potsdam erschienen immer wieder die verschiedenen Bibliotheken der Universität als Orte, an denen man gut arbeiten kann. Und dann natürlich die Stadt- und Landesbibliothek, die ja auch eine relativ hohe Aufenthaltsqualität hat.

Wie hat sich der Umbau der Stadt- und Landesbibliothek auf die Qualität der Einrichtung ausgewirkt?

Die Wissenschaftliche Allgemeinbibliothek als Vorgängerbau des Bildungsforums im Juni 1980. Quelle: Dieter Pein

Seit der Neueröffnung vor fünf Jahren kann die Bibliothek einen sehr großen Besucherzustrom verzeichnen. Daran sieht man eben, wie wichtig Aufenthaltsqualität ist und schon allein die Optik dieser hellen freundlichen Räume. Damit ist diese Bibliothek ja auch bundesweit zum Vorzeigemodell geworden. Die Räumlichkeiten sieht man immer wieder abgebildet in Imagebroschüren der deutschen Bibliothekswelt. Aber die Bibliothek hat sich auch inhaltlich neu aufgestellt. Sie machen sehr viel mit neuen Medien, es gibt Mitmach- und Selbsthilfewerkstätten mit modernsten Werkzeugen wie dem 3D-Drucker. Sie liegen ganz im Trend, nicht nur Bücher auszuleihen, sondern sich als Ort der Begegnung anzubieten. Bei der Onleihe, der elektronischen Ausleihe von E-Books, waren sie sehr früh dabei. Ebenso bei der Ausleihe von Filmen über den Streamingdienst Filmfriend, wo man qualitativ hochwertige Filme über seine Bibliothekskarte streamen kann. So wie der Nicht-Bibliotheksnutzer das von Netflix kennt. Da ist die SLB eine der ersten überhaupt, die das anbietet in Deutschland.

Mit den Bibliothekswissenschaftlern der Fachhochschule hatte die Stadt- und Landesbibliothek die Fachexperten in unmittelbarer Nachbarschaft. Sie haben ja quasi unter einem Dach gearbeitet. In welcher Form haben Sie den Prozess, die Diskussion um die Neuaufstellung der Bibliothek wissenschaftlich begleitet?

Direkt am Planungsprozess waren wir nicht beteiligt. Es ist ja oft so, dass der Prophet im eigenen Haus nicht so viel Wirkung hat. Aber es war auch eine Zeit, in der wir in der Fachhochschule an der Neuplanung unserer eigenen Bibliothek gearbeitet haben im Zusammenhang mit dem Umzug der Fachhochschule vom Alten Markt auf den Campus Kiepenheuerallee.

Wann sind Sie umgezogen?

Unser Fachbereich ist erst letztes Jahr auf den neuen Campus gewechselt, die Bibliothek schon früher. Es war eine sehr interessante Phase, in die ich als Vorsitzender der Bibliothekskommission der Hochschule sehr intensiv involviert war.

Wie haben Sie den Umzug zum Campus erlebt?

Wir sind froh, dass nun alle Fachbereiche auch räumlich beisammen sind. Wir denken allerdings immer wieder darüber nach, dass für die Studierenden der Weg sehr viel weiter geworden ist. Für sie ist es noch einmal eine viertel Stunde mit der Straßenbahn zusätzlich, noch einmal umsteigen. Das ist schon ein Faktor, wo der eine oder andere Studierende überlegt, ob er nicht doch lieber in Berlin bleibt. Denn sie wohnen ja fast alle in Berlin. In Potsdam gibt es kaum Wohnmöglichkeiten für Studierende.

Kennen Sie auch diesen sentimentalen Rückblick auf die alte Fachhochschule?

Nein. Für die Arbeitsbedingungen insgesamt ist der neue Campus schon ein großer Fortschritt. Wir haben erstmals für unseren Fachbereich Werkstätten und Labore, das war vorher immer sehr schwierig.

Gab es bei der Diskussion um die Neuausrichtung der Stadt- und Landesbibliothek nach Ihrer Beobachtung einen Punkt, an dem es für die Einrichtung existenziell wurde, an dem sie richtig in Gefahr war?

Dass sie komplett abgeschafft werden sollte, das habe ich nicht mitbekommen, das glaube ich nicht. Aber für existenziell hielten wir alle die Idee, dass man die Bibliothek in das Potsdam-Center, sprich: in den Bahnhof packt. Es wird ja immer wieder gesagt, ein Bahnhof und ein Einkaufszentrum seien Frequenzbringer, da seien viele Leute, also gingen da auch viele Leute in die Bibliothek. Das ist ernsthaft diskutiert worden, zu der Zeit waren dort auch Räumlichkeiten verfügbar. Es sollte nicht nur die Verwaltung, die dort für die Zeit des Umbaus untergebracht war, sondern die ganze Bibliothek da rein. Die Idee wurde nicht umgesetzt, denn man hatte zunächst nicht bedacht, dass die Bibliothek dann irgendwo im Bahnhof versteckt gewesen wäre. In einer oberen Etage. Und dann können so viele Leute unten drunter langlaufen, ohne dass sich das auswirkt. Die Bibliothek wäre aus dem Sichtfeld gewesen und die Erfolgsstory hätte sich nicht eingestellt.

Eröffnung des Bildungsforums am 7. September 2013. Quelle: Bernd Gartenschläger

Ist die Idee des Bildungsforums mit drei Einrichtungen unter einem Dach eigentlich neu?

Zunächst sollte es ja Wissensspeicher heißen. Die Baustellenschilder hatten das noch als Bezeichnung. Das war ein unpassender Begriff, denn ein Speicher ist etwas sehr verstaubtes und steht für altes Papier. Das Konzept, Bibliotheken und Volkshochschulen unter einem Dach zu konzentrieren, ist eine Tendenz, die wir schon seit einiger Zeit in Deutschland haben. Und daran sieht man eben, dass es eine Bildungseinrichtung ist, und nicht nur ein Speicher. Es könnte mehr konkrete Zusammenarbeit geben, aber ich glaube, sie sind auf einem guten Weg. Ein bisschen ein Fremdkörper aus der Außensicht ist die Wissenschaftsetage im Obergeschoss. Auch da, denke ich, könnte es noch mehr Kooperation geben. Denn die Wissenschaft wird ja auch in den unteren Etagen popularisiert. Aber ich denke, dass sich schon sehr viel getan hat durch das Gebäude, durch den Umzug, durch die neuen Konzepte, durch die neue Ausstrahlung.

Bildungsforum feiert vom 6. bis 8. September Hans-Christoph Hobohm (63) ist seit 1995 Professor für Bibliothekswissenschaft an der Fachhochschule Potsdam. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Bibliotheksmanagement, Wissensmanagement und Informationsverhaltensforschung. Von 2008 bis 2011 war er Dekan des Fachbereichs Informationswissenschaften. Seit 2010 leitet er am Fachbereich zusammen mit Rolf Däßler den konsekutiven Masterstudiengang „Informationswissenschaften“. Seit 2016 ist Christoph Hobohm stellvertretender Leiter der Landesfachstelle für Archive und Öffentliche Bibliotheken Brandenburgs. Das Bildungsforum wurde am 7. September 2013 im Gebäude der um 1970 errichteten Wissenschaftlichen Allgemeinbibliothek neu eröffnet. Der Vorgängerbau wurde bis auf Decken und Stützen komplett entkernt und neu gestaltet. Der Umbau war vor dem Hintergrund der Rekonstruktion der historischen Stadtmitte hoch umstritten. Vom 6. bis zum 8. September feiern die Stadt- und Landesbibliothek, die Volkshochschule und die Wissenschaftsetage im Bildungsforum das fünfjährige Bestehen des klügsten Hauses der Stadt.

Von Volker Oelschläger