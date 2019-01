Potsdam

Immerhin: Er zeigte sich kurz. Am Samstagmorgen hatte der Winter in Potsdam Einzug gehalten, zumindest für ein paar Stunden war es weiß in Brandenburgs Landeshauptstadt. Vielen Potsdamern genügte das: Sie nutzten den Wintereinbruch zum Rodeln im Park Sanssouci oder bauten Schneemänner.

Lange hielt die weiße Pracht sich aber nicht: Schon am Mittag hatte Tauwetter eingesetzt.

In der Nacht zum Sonnabend fiel in Potsdam und Umgebung Schnee mit anschließendem Tauwetter am Tag.

Glätte, Regen und Tauwetter

Auch am Sonntag ist keine Rückkehr des Winters in Sicht: Am Sonntag macht sich dichte Bewölkung am Himmel breit. In der Uckermark soll es am Morgen Schneeregen geben, örtlich kann auch noch mit Glatteis zu rechnen sein. Zeitweise könnte es Regen geben, die Temperaturen sollen auf 3 bis 7 Grad steigen.

Die Nacht zum Montag wird laut Deutschem Wetterdienst stark bewölkt sein, begleitet von gelegentlichem Regen oder Schneeregen. Im Süden Brandenburgs wird es zeitweise wolkig aber größtenteils niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen bei 2 bis 0 Grad. Streckenweise kann es zu Glätte durch überfrierende Nässe kommen.

