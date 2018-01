Bittersüße Geschichten aus dem Senioren-Dasein

Nach dem Tod ihres an Alzheimer erkrankten Mannes hatte Edith Masch niemanden, mit dem seie so richtig reden konnte – also hat die 82-Jährige aufgeschrieben, was ihr durch den Kopf ging. Herausgekommen sind bittersüße Anekdoten aus dem Seniorendasein. Sie liegen inzwischen als Buch vor. Ein Lesetipp.