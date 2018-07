Krampnitz

Jetzt ist fix, wer bei der Krampnitz-Planung den Hut auf haben wird: Das Berliner Büro Machleidt GmbH Städtebau und Stadtplanung hat den Zuschlag für den Masterplan für das Quartier bekommen, in dem perspektivisch 10.000 Einwohner leben werden. Wie berichtet, wurde das Büro in einem städtebaulichen Wettbewerb als Erstplatzierter prämiert – die endgültige Wahl zwischen den drei Preisträgern fiel aber erst jetzt. „Wir haben den Auftrag erteilt“, bestätigte Bert Nicke, Geschäftsführer des Entwicklungsträgers Potsdam, am Montag gegenüber der MAZ. Rund 400.000 Euro bekommt Machleidt für die Planung. Kernidee des Büros ist die Gruppierung der Häuser rund um einen Central Park. Die Historie des Kasernenstandorts Krampnitz soll sich in den Neubauten widerspiegeln.

Blick in die alten Kasernenbauten von Krampnitz. An der Decke des ehemaligen Kohlenkellers wachsen sogar Stalaktiten. Quelle: Bert Nicke

Bis Ende des Jahres wird der Masterplan für Krampnitz stehen. In Kürze tagen laut Nicke die Arbeitsgruppen für Verkehr, Sozialinfrastruktur, Mobilität und Freiraumplanung. Mit an Bord: die Fachabteilungen aus dem Rathaus. Bereits 2019 geht es mit dem Bauen und Sanieren des alten Kasernenbestands los. Die deutschlandweit tätige Immobiliengesellschaft Deutsche Wohnen – sie hält 25 Prozent von Krampnitz – fängt im nächsten Jahr mit den Sanierungen der maroden Mannschaftsgebäude des ehemaligen Stabes an.

Unterdessen sind die bauvorbereitenden Arbeiten auch auf dem restlichen Gelände schon in vollem Gange. Die Bagger sind im so genannten Bergviertel an der alten Ketziner Straße angerollt. Hier werden einmal in Ein- bis Vierfamilienhäusern bis zu tausend Menschen wohnen. Schuttberge prägen jetzt die Szenerie. Vieles von dem Schutt soll vor Ort wiederverwertet werden, etwa für den Straßenbau.

Reste der Plattenbauten an der alten Ketziner Straße. Quelle: ldiko Röd

Der Bauschutt stammt unter anderem vom „Magasin“, dem Laden für die Sowjet-Soldaten. Anstelle des „Magasin“ gähnt jetzt nur noch eine leere Fläche. Auch die Plattenbauten direkt an der alten Ketziner Straße sind schon gefallen. In den 1980er Jahren hatte das Bau- und Montagekombinat Ost die Bauten aus der WBS70-Serie errichtet – flankierend zu kleinen Einfamilienhäusern aus den 1930er Jahren. Der Entwicklungsträger will die spitzgiebeligen Häuschen so weit wie möglich erhalten. Dort, wo das nicht mehr möglich ist, soll ähnlicher Ersatz geschaffen werden. Um so einen Haustyp zu entwickeln, wird in der zweiten Jahreshälfte ein Wettbewerb ausgeschrieben, erklärte Krampnitz-Projektkoordinator Hubert Lakenbrink.

Zur Galerie Derzeit sieht das Ex-Kasernengelände im Potsdamer Norden noch eher wie aus einem Horror-Film aus, doch schon ab 2021 sollen die ersten Mieter in sanierte Häuser einziehen.

Klar ist jetzt schon, dass im Bergviertel in einem historischen Gebäude eine der vier Kitas von Krampnitz entstehen wird. Östlich des Central Park wiederum gibt es konkrete Pläne für eine Grundschule – insgesamt sind zwei geplant. Die erste soll in der Ex-Soldatenkantine untergebracht werden. Momentan sieht das Gebäude mit der russischen Aufschrift „Guten Appetit“ noch wie die Horror-Version einer Großküche aus. Doch die Lage am Park wäre top. Die Schule soll zeitgleich mit dem Einzug der ersten Mieter 2021 eröffnen.

Mittlerweile laufen bereits Gespräche mit potenziellen Interessenten, die sich in Krampnitz ansiedeln wollen – unter anderem Träger einer Einrichtung für Demenzkranke. Die Einrichtung ist im Westteil des Quartiers angedacht als Wohnkomplex mit einer Piazza im Innenhof und eigenem Laden, so Nicke: „Man will den Menschen eine gewisse Selbstständigkeit und freie Entfaltung ermöglichen.“

Von Ildiko Röd