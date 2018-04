Potsdam

Rund 450 Bäume wurden für die Neubebauung der Speicherstadt und am Leipziger Dreieck in den vergangenen Jahren gefällt.

Seit Jahresbeginn gibt es eine ungewöhnlich freie Sicht über die Havel bis zu den Hochhaustürmen am Kiewitt. Doch der Ausblick wird nicht lange bestehen bleiben. Für die Errichtung eines Hotelbaus samt Spielcasino und rund 270 Wohnungen wird derzeit der Boden bereitet.

Ähnlich wie in der Heinrich-Mann-Allee wird der Baugrund eng gerastert durchbohrt, um nach Bomben-Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg zu suchen. So nahe am 1945 schwer bombardierten Hauptbahnhof ist die Wahrscheinlichkeit eines Fundes nicht zu unterschätzen.

Von MAZonline