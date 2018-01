Blumen und Kartoffeln zum 306. Geburtstag

Potsdam. Lang waren sie. Die Langen Kerls waren es aber trotzdem nicht. Die gab es zu Zeiten Friedrich des Großen nicht mehr. Stattdessen schlugen Soldaten des sechsten Grenadiergarde und Soldaten des Füsilier-Regiments Prinz Heinrichs, eines Bruders des legendären Preußenkönigs, am Grab auf. Ihr Anlass: Der 306. Geburtstag Friedrich des Großen.

Mit Reden, Flötenspiel und Hurra-Rufen Friedrich II. gedenken

Jedes Jahr kommt es am 24. Januar an dessen Grabmal neben dem Schloss Sanssouci zu einem Schauspiel. Männer und Frauen in Kostümen marschieren auf und ehren dem König mit Reden, Flötenspiel und Hurra-Rufen. Auch am Mittwoch taten sie es. Zuerst war die sechste Grenadiergarde dran. Im Volksmund hießen die zwar Lange Kerls, doch Friedrich II. entließ die großen Männer noch im Jahr seiner Thronbesteigung. Fortan war es schlicht die sechste Grenadiergarde.

Als zweites trat am Mittwochmittag das Füsilier-Regiment Heinrichs auf. Es ist, wie schon im 18. Jahrhundert, in der Spandauer Zitadelle beheimatet. Mit dabei war auch der Königsbruder „persönlich“. Er begleitete seine Soldaten beim Marsch zum Grab des Bruders.

„Ich mache das, weil es mich vor allem geschichtlich interessiert“, sagt Wolfgang Müller-Wieland später in der Königlichen Hofbäckerei auf dem Krongut Bornstedt. Er sitzt in seinem Kostüm an einem Stehtisch. Die Armbanduhr am Handgelenk blitzt unter seinem Ärmel hervor. Seit sieben Jahren mimt der 68-Jährige den Preußenprinzen Heinrich. „Und mein Korporal hatte mich auf einer Party in der Zitadelle angesprochen. Er hatte mich im Fernsehen gesehen und auf der Party wiedererkannt.“

Das Füsilier-Regiment Prinz Heinrichs, eines Bruders Friedrichs II. legt Blumen auf dem Grab des Preußenkönigs ab. Der Anlass ist dessen 306. Geburtstag. Zur Bildergalerie

Ein Schauspieler als Prinz Heinrich

Müller-Wieland wirkt im realen Leben immer wieder in nicht-realen Welten mit: Er spielt in Filmproduktionen kleine Rollen. So hat er in der Serie „Weissensee“ und in dem Film „Bornholmer Straße“ Grenzsoldaten gemimt. Als Friedrichs Bruder kommt es ihm vor allem auf die Körpersprache an. Bedächtig stand er neben dem Grab und lauschte der Rede seines Korporals. Leicht nach vorn gebeugt stützte er sich auf seinen Gehstock.

Nach seinem Füsilier-Regiment treten in zivil gekleidete Männer und Frauen an das Grab. Auch sie tragen Kostüme. Es sind opulente, bunte Kleider und kostbare, schwere Mäntel. Alle drei Gruppen legen Kränze nieder und natürlich die obligatorische Kartoffel. Sie liegt aber so gut wie jeden Tag auf dem Grabstein des Mannes , der die Kartoffel nach Preußen brachte. Potsdamer und Touristen legen sie über das ganze Jahr ab.

„Wir machen das, weil wir Preußen sind.“

Seit 20 Jahren kommen Mitglieder des Fördervereins Berliner Schloss zum Geburtstag an das Grab Friedrich des Großen. Michael Walkowiak, eines der Mitglieder, war sogar bei der Sargüberführung 1991 dabei. „Wir machen das, weil wir hier geboren sind und deshalb Preußen sind“, sagt er. „Und es sich einfach gehört.“

Zwei, die das Schauspiel das erste Mal beobachten, sind Adelheid und Martin Siska. Die beiden Rentner haben lange im Umland von Potsdam gelebt. „Ich fand es sehr interessant, wie die alten Herrschaften die Zeremonie abhielten“, sagt Adelheid Siska, nachdem die Soldaten allesamt abmarschiert sind. „Es ist eben etwas Typisches für Potsdam, weil es nun mal die Residenzstadt von Friedrich dem Großen und seinen Nachfolgern war.“

Sie und ihr Mann blicken auf den Grabstein hinab, der nun mit zahllosen Kartoffeln, Blumensträußen, Kränzen und Preußenfahnen bedeckt ist. „Es war eine schöne, kleine Aufwartung“, resümiert Martin Siska. „Es war nicht so ernst, eher mit einem Augenzwinkern.“

Am Samstag hält außerdem das Infanterieregiment Nummer Vier „Von Kalnein“ eine Ehrenwache am Grab des Königs ab. Um 13.30 Uhr geht es am Krongut Bornstedt los.

Von Annika Jensen