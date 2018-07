Potsdam

Es ist ein Himmelsspektakel, das nur ganz, ganz selten vorkommt und das Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (AIP) will es in Kooperation mit dem Urania-Planetarium entsprechend würdigen. Zur längsten Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts gepaart mit einem selten engen Rendezvous der Erde mit dem Nachbarplaneten Mars laden die beiden Einrichtungen am Freitagabend zu einer kleinen Show in den Urania-Kuppelsaal mit anschließendem „Public Viewing“ des astronomischen Ereignisses vom Neuen Lustgarten aus ein.

„Wir werden quasi zum Mond hinfliegen“, kündigt Planetariumsleiter Simon Plate an. Und der AIP-Astrophysiker Mirko Krumpe ergänzt: „Das wird ein faszinierender Abend.“ Fesselnd ist das Himmelsspektakel schon an sich: Erst in mehr als 100 Jahren, am 9. Juni 2123 wird es wieder eine totale Mondfinsternis geben, die ähnlich lang ist: rund eindreiviertel Stunden. Auch das anstehende Tête-à-Tête zwischen Erde und Mars hat Seltenheitscharakter: Eine ähnliche Nähe mit nur noch rund 58 Millionen Kilometern Distanz hat es das letzte Mal vor 15 und wird es erst wieder in 17 Jahren geben.

Passend zum Anlass ist die bestimmende Farbe des Abends Rot. Wegen seines an Blut erinnernden Teints wird der Mars auch der „Rote Planet“ genannt. Der Mond wird in der Phase der totalen Finsternis ebenso schwach dunkelrot leuchten. Daher wurde dem Phänomen auch der Name Blutmond gegeben.

Der dann in ein geheimnisvolles schwaches Licht getauchte, gänzlich in den Schatten gestellte Trabant hat natürlich in der Menschheitsgeschichte schon zahlreiche Mythen hervorgebracht, die eventuell auch an dem Abend zum Thema werden könnten. Ob es nun ein riesiger Wolf war, wie bei den alten Germanen und Wikingern, ein Drache wie in China oder ein böser Gott wie in Ägypten – meist drehten sich die Geschichten um das scheinbare Verschwinden. Entweder der Mond wurde schlicht verspeist oder Opfer eines gemeinen Diebstahls. Andere Legenden thematisieren die blutrote Färbung als Ergebnis einer Verletzung durch einen Pfeil oder als Werk von Hexen. Wissenschaftlich werde das Ereignis heute nur noch wenig genutzt, so Krumpe. Aussagen ermöglicht die Rotfärbung über die Verschmutzung der Erdatmosphäre.

Treffpunkt an der Urania

Beginn des astronomischen Sommernachtsraums ist in Potsdam um 20.30 Uhr in der Planetariumskuppel der Urania. Am künstlichen Firmament wird es „Impressionen ähnlicher Ereignisse der vergangenen Jahre“, geben, sagt Plate.

Mit insgesamt sechs mobilen Teleskopen geht es dann nach der Show in den Lustgarten, wo etwa ab 22 Uhr in Höhe des Casinos bei klarer Sicht die Rohre gen Mond ausgerichtet werden. Die Perspektive von hier aus geht in Richtung des relativ unverbauten Havelufers und erlaubt so freie Sicht auf den niedrig stehenden Blutmond.

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist kostenfrei: www.aip.de.

Von Gerald Dietz