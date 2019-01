Potsdam

In Potsdam wird am Donnerstag eine Weltkriegsbombe entschärft. Nach MAZ-Informationen wurde der Blindgänger am Montagnachmittag in der Speicherstadt nahe des Leipziger Dreiecks gefunden. Es handelt sich dem Vernehmen nach um eine US-amerikanische 250-Kilogramm-Bombe, die bei der systematischen Kampfmittelsuche für den Bauplatz eines Hotels gefunden wurde.

Sperrkreis schließt Donnerstag um 8 Uhr

Voraussichtlich ab 8 Uhr wird am Donnerstag der Sperrkreis geschlossen, in dem rund 6000 Einwohner leben. Von der Sperrung betroffen sind unter anderem der Hauptbahnhof und die Lange Brücke, das Schwimmbad „blu“, die Staatskanzlei und mehrere Ministerien, der Landtag und die Institutionen am Alten Markt, das Bildungsforum und das Kreativhaus Rechenzentrum. Auch mehrere Pflegeeinrichtungen, das Extavium und die Comeniusschule auf dem Brauhausberg liegen im zu evakuierenden Gebiet.

Dortustaße, Yorckstraße und Am Kanal frei befahrbar

Die westliche Sperrkreisgrenze liegt offenbar an der Dortustraße, nördlich an der Yorckstraße und der Straße am Kanal, welche allesamt frei befahrbar bleiben. Südlich wird die Heinrich-Mann-Allee bis zur Friedhofsgasse frei bleiben. Die Friedrich-Engels-Straße liegt teilweise in der Nähe des Hauptbahnhofs im Sperrkreis – ab der Friedhofsgasse bleibt sie offen. Das Wohngebiet Zentrum-Ost ist nicht betroffen. Die östliche Sperrkreisgrenze soll die Nuthe sein.

Es handelt sich um den ersten Bombenfund im Jahr 2019 in Potsdam. Im letzten Jahr wurden gleich drei Bomben auf dem Baufeld der ProPotsdam hinter dem ehemaligen Tramdepot in der Heinrich-Mann-Allee gefunden.

Weitere Informationen folgen hier im Laufe des Tages.

Von Peter Degener