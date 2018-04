Stolperfalle Brandenburger Straße - Potsdamer „Boulevard“ wird erst ab 2020 saniert

Die Brandenburger Straße bleibt bis auf weiteres eine Stolperfalle – die dringend notwendige Sanierung der Bummelmeile zwischen Brandenburger Tor und Friedrich-Ebert-Straße muss noch bis 2020 warten. Das hat Stadtsprecherin Christine Homann auf MAZ-Nachfrage erklärt. Grund für die Wartezeit: „Früher stehen keine Investitionsmittel zur Verfügung.“

Bereits im September hatte Martina Woiwode, Bereichsleiterin Verkehrsanlagen, im Bauausschuss Alarm geschlagen: Sie bezeichnete die Situation in der Brandenburger Straße als „hochproblematisch“.

Immerhin: Derzeit laufen die Planungen für die Instandsetzungs- und Sanierungsmöglichkeiten, bestätigte Homann. Bis es endlich soweit ist, behilft man sich jedoch weiter mit Flickschusterei. Die Schäden fallen auf der ganzen Fläche des Boulevards ins Auge – viele Pflastersteine sind locker. Um zumindest die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, wurden die Schadstellen teilweise mit Asphalt geschlossen, andernorts kam auch gebundenes Fugenmaterial zum Einsatz. „Dies sind aber eher behelfsmäßige und notdürftige Ausbesserungsmaßnahmen“, räumt Homann ein.

Zuletzt wurde der „Boulevard“ Mitte der 1990er saniert; davor Mitte der 1970er Jahre. Zwischen den Steinen sind die Fugen so breit, dass sie zum Sicherheitsrisiko werden. Deshalb kann von einer „Flaniermeile“ eigentlich nicht mehr die Rede sein; ein Bummel auf Stöckelschuhen stellt mittlerweile ein echtes Wagnis dar. Besonders gravierend sind die Mängel aber für Passanten mit Rollatoren und Rollstuhlfahrer. Sie meiden die acht Meter breite Fläche zwischen den zwei abgesenkten Gehwegstreifen.

„Die Brandenburger Straße bedeutet einen Slalomlauf für Menschen mit Behinderung“, warnt Karin Genrich, Ehrenpräsidentin des Handelsverbands Berlin-Brandenburg, die lange ein Modegeschäft nahe der Shoppingmeile geführt hat. Nun befürchtet sie auch finanzielle Auswirkungen des schlechten Straßenzustands auf den Innenstadthandel– vor allem im Hinblick auf die große Konkurrenz des Internethandels: „Da muss man sich nicht wundern, wenn die Kunden wegbleiben.“

Geschäftsinhaberin Franziska Gerdes zeigt auf das marode Straßenpflaster in der Brandenburger Straße. Quelle: Bernd Gartenschläger

Auch für Franziska Gerdes, die in der Jägerstraße den „Luisa Cerano“-Shop führt, ist die lange Wartezeit auf die Sanierung im Jahr 2020 eine Hiobsbotschaft: „Das kommt viel zu spät.“ Die Straße sei so uneben, dass man fürchten müsse, sich den Knöchel zu brechen. „Die Stadt muss dafür Sorge tragen, dass die Instandhaltung bis zur Ausführung der Sanierung gewährleistet ist“, schlägt Manfred Gerdes, Vorsitzender der AG Innenstadt, in dieselbe Kerbe wie seine Frau. Sein Anliegen: Bei der Wahl des neuen Straßenbelags müsse man die Historie des Ortes berücksichtigen.

Wie die Sanierung der Stolperfallen-Piste genau aussieht, hat Bauamtsmitarbeiterin Woidwode im September vor den Stadtverordneten skizziert. Es reicht nämlich nicht, nur das Pflaster zu ersetzen. Die Wurzel des Übels liegt tiefer – unterhalb des Pflasters. Bei einer der früheren Sanierungen wurde für den Unterbau ein Mix aus Beton und Recyclingmaterial verwendet. Dabei kam auch Ziegelschutt mit Kalk zum Einsatz, der abbindet und fest wird. Die Folge: Wasser kann nicht mehr ablaufen; bei Frost brechen die Steine.

Die Kosten für die Sanierung würden je nach verwendetem Material unterschiedlich ausfallen: Die Maximalvariante ist ein Natursteinpflaster für 2,1 Millionen Euro, gefolgt von einem Betonpflaster für 1,9 Millionen. Bei Asphalt reicht die Spannbreite von etwas mehr als einer halben Million für schwarzen Asphalt bis hin zu 1,2 Millionen für farbigen Asphalt mit Struktur.

Von Ildiko Röd