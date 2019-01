Potsdam

In Potsdam West gab es am Mittwochmorgen einen Feuerwehr-Einsatz. Wie ein Sprecher der Feuerwehr der MAZ sagte, wurden die Einsatzkräfte um 8.50 Uhr in die Knobelsdorffstraße 31 gerufen. Dort brannte es in einer Wohnung im fünften Stock.

Die 13 Bewohner des Mehrfamilienhauses mussten das Gebäude verlassen. Eine halbe Stunde später hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht. Verletzt wurde niemand. Zum entstandenen Sachschaden ist noch nichts bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Von MAZonline