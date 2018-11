Potsdam

In dem Revisionsprozess um den Brandanschlag auf eine geplante Flüchtlingsunterkunft in Nauen (Havelland) ist ein 31-Jähriger vor dem Landgericht Potsdam zu einer Haftstrafe von sechseinhalb Jahren verurteilt worden. Damit entsprach das Gericht am Freitag dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung des Komplizen des früheren NPD-Politikers Maik Schneider hatte auf fünf Jahre und sieben Monate Haft plädiert.

Unterkunft in Nauen niedergebrannt

Laut Anklage hat der 31-Jährige im August 2015 gemeinsam mit Schneider eine Sporthalle in Nauen, in die vorübergehend Flüchtlinge einziehen sollten, niedergebrannt. Für diese und weitere Straftaten, wie das Anzünden des Autos eines polnischen Staatsbürgers, sei eine Gesamtstrafe von sechseinhalb Jahren zu bilden, urteilte das Gericht.

Ungewöhnliches Verfahren

Im ersten Prozess war gegen den 31-Jährigen eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren verhängt worden. Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte jedoch die Ermittlung der Gesamtstrafe gerügt. Daher musste das Strafmaß in dem Revisionsprozess neu ermittelt werden. Gegen das Urteil kann der Angeklagte erneut in Revision gehen. „Ein etwas ungewöhnliches Verfahren geht heute zu Ende“, sagte der Vorsitzende Richter Klaus Feldmann mit Blick auf das Revisionsverfahren.

Verhandlung gegen NPD-Mann laufen noch

Die Verhandlung gegen den Angeklagten Maik Schneider wird sich hingegen wohl noch eine Weile hinziehen. Erneut stellte sein Verteidiger Sven-Oliver Milke am Freitag einen Befangenheitsantrag. Seiner Ansicht nach hatte Richter Feldmann Fehler bei der Vernehmung eines Zeugen gemacht. Feldmann hatte dem Zeugen, der bereits im ersten Verfahren gemeinsam mit Schneider vor dem Landgericht Potsdam rechtskräftig verurteilt worden war, eine Aussage aus dem früheren Prozess als seine eigene Einlassung vorgehalten. Dies sei jedoch falsch, mahnte Milke. Die Aussage sei vielmehr eine „taktische Erklärung seines Verteidigers“ gewesen, um mit einer Bewährungsstrafe davonzukommen.

Schneider war in einem ersten Verfahren zu neuneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Dieses erste Urteil wurde wegen Befangenheit eines Schöffen vom BGH aufgehoben. Anders als im Verfahren gegen Schneiders Komplizen muss der gesamte Prozess neu aufgerollt werden. Über den Befangenheitsantrag der Verteidigung will sich die Kammer in den nächsten Tagen beraten. Am Montag (10.00 Uhr) soll es zunächst einmal in alter Besetzung weitergehen. Dann sollen weitere Zeugen vernommen werden.

Von dpa/RND